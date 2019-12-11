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Игру на духовых инструментах признали полезной для здоровья 

Medical Note 2 часа назад
Игру на духовых инструментах признали полезной
Фото: Medical Note
Игра на духовых инструментах обладает рядом преимуществ как для физического, так и для ментального здоровья. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из Университета Шеффилда в Великобритании. Работа опубликована в Frontiers in Psychology: Performance Science.
Исследователи опросили 346 музыкантов духовых оркестров. Участники должны были оценить свое физическое и психологическое здоровье, а также проанализировать, какие изменения — социальные, эмоциональные, духовные — произошли в их жизни после того, как они присоединились к оркестру.
«Игра на инструменте, концентрация на музыке и указаниях дирижера — это очищающий психологический опыт, — говорит один из участников. — Иногда это похоже на медитацию, а потому помогает чувствовать себя хорошо».
Музыканты также отметили, что на их хорошее самочувствие влияет социальный аспект — возможность общаться с коллегами по оркестру и чувствовать себя частичкой единого целого.
«Если вы готовы потратить время и силы на освоение духового инструмента, вам больше никогда не будет одиноко или скучно», — признается другой участник исследования. — Это, в свою очередь, приведет к большему социальному взаимодействию с людьми с похожими музыкальными интересами".
Опрос показал, что игра на духовых инструментах также положительно отражается на физическом здоровье. Музыканты сообщили о заметном улучшении здоровья дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, общей физической подготовки, отмечает соавтор исследования Майкл Боншор.
203 респондента заявили, что им стало проще контролировать дыхание, кроме того, у них увеличился объем легких. В некоторых случаях это помогло снять симптомы респираторных заболеваний, которые были диагностированы у них ранее.
Доктор Боншор надеется, что результаты исследования воодушевят людей взяться за инструмент и обрести новое полезное для здоровье хобби, а, может, и даже профессию.
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