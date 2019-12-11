Игру на духовых инструментах признали полезной для здоровья

Игра на духовых инструментах обладает рядом преимуществ как для физического, так и для ментального здоровья. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из Университета Шеффилда в Великобритании. Работа опубликована в Frontiers in Psychology: Performance Science.

Исследователи опросили 346 музыкантов духовых оркестров. Участники должны были оценить свое физическое и психологическое здоровье, а также проанализировать, какие изменения — социальные, эмоциональные, духовные — произошли в их жизни после того, как они присоединились к оркестру.

«Игра на инструменте, концентрация на музыке и указаниях дирижера — это очищающий психологический опыт, — говорит один из участников. — Иногда это похоже на медитацию, а потому помогает чувствовать себя хорошо».

Музыканты также отметили, что на их хорошее самочувствие влияет социальный аспект — возможность общаться с коллегами по оркестру и чувствовать себя частичкой единого целого.

«Если вы готовы потратить время и силы на освоение духового инструмента, вам больше никогда не будет одиноко или скучно», — признается другой участник исследования. — Это, в свою очередь, приведет к большему социальному взаимодействию с людьми с похожими музыкальными интересами".

Опрос показал, что игра на духовых инструментах также положительно отражается на физическом здоровье. Музыканты сообщили о заметном улучшении здоровья дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы, общей физической подготовки, отмечает соавтор исследования Майкл Боншор.

203 респондента заявили, что им стало проще контролировать дыхание, кроме того, у них увеличился объем легких. В некоторых случаях это помогло снять симптомы респираторных заболеваний, которые были диагностированы у них ранее.

Доктор Боншор надеется, что результаты исследования воодушевят людей взяться за инструмент и обрести новое полезное для здоровье хобби, а, может, и даже профессию.