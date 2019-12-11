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Врач предупредил об опасности нового вида гирлянд 

РИА Новости 2 часа назад
Чем опасен новый вид новогодних гирлянд?
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Новые виды новогодних гирлянд со специальными диодами могут вызвать приступ эпилепсии даже у здоровых людей, считает невролог Василий Генералов. О том, как избежать опасных последствий для здоровья, врач рассказал в эфире радио Sputnik.
Один из обязательных атрибутов Нового года — праздничные гирлянды — может быть источником не только хороших эмоций и настроения, но и вызвать эпилептические припадки, причем и у здоровых людей. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил врач-невролог Василий Генералов.
По словам эксперта, эта опасность может скрываться в новых видах гирлянд, которые распространились в последнее время. Как отметил Василий Генералов, если давно существующее классическое световое оформление не вызывает проблем, то новые гирлянды несут реальную угрозу для здоровья.
"Гирлянды стали диодными и очень яркими. Их ставят в мелькающие режимы, и мне это не нравится. Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной", — сказал врач в интервью радио Sputnik.
Вероятность эпилепсии из-за резкой контрастности может возникнуть не только у эпилептиков, а у любого человека, что ранее, по словам врача, доказали компьютерные игры.
"В начале этого века была неожиданная вспышка эпилепсии. Компьютерные игры с резким контрастом белого и черного вызывали эпилептические приступы у тех, кто даже не подозревал о том, что у них есть такая склонность. Мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне тоже спровоцировал эпилептические приступы", — перечислил невролог.
Учитывая риски, на большинстве гирлянд, которые могут спровоцировать приступ, обязательно нужно клеить соответствующее предупреждение. Однако если в домашних условиях любой человек вправе отказаться от опасного украшения, то на улице избежать возможного негативного воздействия не получится. Василий Генералов рассказал, что нужно делать, чтобы свести такое последствие к минимуму.
"Если вы почувствовали дискомфорт от ярких огней, следует отвернуться или закрыть глаза рукой. Практика показывает, что если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких огней. Надо закрывать глаза чем-то более плотным, чтобы остановить световой поток. Параллельно с этим надо покинуть место, где идет световая провокация. Это единственная помощь в этой ситуации", — подчеркнул специалист.
Ранее ландшафтный архитектор компании Primula Полина Соломатина в эфире радио Sputnik рассказала о том, какой сорт ели является модным трендом этого года и выделяется своей практичностью.
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Теги:
Новости , Статьи , ИА Sputnik
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