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Россияне смогут обращаться в медорганизации без полиса ОМС 

Газета.Ru + ещё 23 3 часа назад
Россияне смогут обращаться в больницы без ОМС
Фото: РИА Новости
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области работают над специальным сервисом, позволяющем обращаться в медорганизации без полиса ОМС. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ФОМС.
Как отмечается, благодаря нововведению россияне смогут предоставлять лишь паспорт. Действие страховки граждан будут проверять в режиме реального времени в регистратурах медчреждений.
В настоящее время технологическое обеспечение данного проекта находится на этапе реализации. Кроме того, потребуются внесения изменения в нормативно-правовые акты.
Сообщается также, что сервис не будет использоваться в обязательном порядке во всех медицинских организациях страны.
Однако в ближайшее время для россиян будет доступна дополнительная форма полиса ОМС — цифровой полис (образ полиса будет сохранен на электронном носителе, например, на смартфоне).
Для легитимности подобной версии документа требуется внесение изменений в действующие правила ОМС. Необходимые поправки в законодательство ФОМС планирует внести в конце марта 2020 года.
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