Врач объяснила, как предотвратить гипертонию

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, что на первой стадии гипертонии достаточно скорректировать факторы риска и при повышении давления принимать короткодействующие препараты.

«Предотвратить заболевание можно, если перейти к здоровому образу жизни. Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион», — цитирует врача газета «Вечерняя Москва».

Уразова отметила, что для предупреждения или при лечении гипертонии важен отказ от соленых продуктов, а также воздержание от сладкого. Больным-гипертоникам прописывается строгая диета.

По наблюдениям врача, обращений больных гипертензией стало в последние годы больше. Она связала это с малоподвижным образом жизни и нервными нагрузками, «болезнями цивилизации». При этом медик сказала, что есть и «вторая сторона медали»: сегодня большинство граждан стали серьезно относиться к своему здоровью, они следят за самочувствием и чаще обращаются при недомогании в медицинские учреждения.