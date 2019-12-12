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Врач объяснила, как предотвратить гипертонию 

Свободная пресса + ещё 3 5 часов назад
Врач объяснила, как предотвратить гипертонию
Фото: depositphotos.com
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, что на первой стадии гипертонии достаточно скорректировать факторы риска и при повышении давления принимать короткодействующие препараты.
«Предотвратить заболевание можно, если перейти к здоровому образу жизни. Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион», — цитирует врача газета «Вечерняя Москва».
Уразова отметила, что для предупреждения или при лечении гипертонии важен отказ от соленых продуктов, а также воздержание от сладкого. Больным-гипертоникам прописывается строгая диета.
По наблюдениям врача, обращений больных гипертензией стало в последние годы больше. Она связала это с малоподвижным образом жизни и нервными нагрузками, «болезнями цивилизации». При этом медик сказала, что есть и «вторая сторона медали»: сегодня большинство граждан стали серьезно относиться к своему здоровью, они следят за самочувствием и чаще обращаются при недомогании в медицинские учреждения.
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Теги:
Новости , Вечерняя Москва
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