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Названы главные причины бессонницы 

Мир24 2 часа назад
Названы главные причины бессонницы
Фото: Мир24
Современные люди нередко испытывают бессонницу. Немецкие медики выяснили, что главными причинами отсутствия сна являются температура в помещении, алкоголь, спорт, электроника и работа, пишет журнал Focus.
По словам специалистов, в спальне не должно быть жарко, рекомендуется температура от 16 до 19 градусов по Цельсию. Некоторые предпочитают спать и при 12 градусах и ниже.
Низкие температуры полезны для мозга, поскольку в таких условиях он получает наибольшее количество крови. Нахождение в прохладной спальне также стимулирует активное сжигание жира для поддержания температуры тела, пояснили врачи.
Еще одна распространенная причина отсутствия ночного сна — алкоголь. Обычно после употребления спиртных напитков сон наступает быстрее, чем обычно, но его качество существенно снижается. Кроме того, увеличивается риск храпа, усиливается выведение мочи, появляется жажда — все это делает сон прерывистым.
Электроника тоже может спровоцировать бессонницу. Врачи утверждают, что в спальне не должно быть вообще никаких электронных устройств. Минимум за час до сна не стоит смотреть на дисплеи, поскольку иначе происходит сбой в производстве гормона сна мелатонина, а это создает трудности при засыпании и делает сон зыбким.
Спорт тоже может навредить хорошему сну. Вообще регулярные тренировки облегчают засыпание, но важно, чтобы между физической нагрузкой и ночным отдыхом прошло достаточное количество времени. Нельзя тренироваться перед сном, потому что спорт увеличивает концентрацию гормонов, которые дают расслабиться и уснуть.
Перед тем, как лечь в кровать, медики рекомендуют выполнять исключительно спокойные и тихие движения. Например, прогуляться вечером в расслабленном состоянии или медленно прокатиться на велосипеде.
Работа тоже нередко мешает спокойно спать людям. Специалисты рекомендуют по окончании рабочего дня выбрасывать из головы все мысли о работе и уж ни в коем случае не планировать свой завтрашний день, лежа в кровати. Между работой и сном должно проходить не менее двух часов, утверждают врачи.
Ранее «МИР 24» писал, что назван простой способ справиться с бессонницей.
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