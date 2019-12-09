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Врач рассказала, кому не стоит заводить домашних животных 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Врач объяснила, кому не нужны домашние животные
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает "Говорит Москва".
По ее словам, людям с наследственностью или аллергией на что-то не стоит заводить домашних животных, как как это может привести к сильной иммунной нагрузке на организм.
Она добавила, что аллергия на шерсть животных называется эпидермальная.
"Это высокое заблуждение, что есть безаллергенные кошки и безаллергенные собаки. К сожалению, аллергические реакции бывают не только на шерсть, но и на перхоть животных, слюну, экскременты", — пояснила Бобрикова.
Также она отметила, что с кошками возникают сложности из-за того, что они облизываются. Лизоцим слюны в составе с шерстью — высокоаллергенный компонент. Поэтому аллергия кошек более распространенная, чем на собак.
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