Больной восстановили язык, взяв кожу и мышцы с руки

Врачи восстановили язык пациентки, взяв кожу и мышцы с ее руки

Врачи восстановили язык больной раком британки, взяв ткани с ее руки. У 36-летней Стефани Виглсворт диагностировали плоскоклеточную карциному, из-за которой ей пришлось удалить часть языка.

Кожу, мышечную ткань и часть вены с левой руки Стефани, пишет Metro.

"Рука, с которой взяли кожу, болела больше, чем рот. Мне даже не верилось, — призналась британка. — Я была курильщицей, так что я чувствовала, что заслужила это. Но мне хотелось пожить еще, чтобы мои дети успели меня запомнить".

Стефани перенесла 35 сеансов радиотерапии. Женщина потеряла голос, также она не может есть и получает внутривенное питание, но может пить самостоятельно. Женщина отметила, что настроена позитивно, хотя и скучает по любимой еде — сэндвичам и стейкам.

В октябре сообщалось об уникальной операции, которую провели американские специалисты. Для временного закрытия ожоговой раны пациента медики использовали кожу свиньи с отредактированными генами.