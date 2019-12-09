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Врачи восстановили язык пациентки, взяв кожу и мышцы с ее руки 

Вести.Ru 2 часа назад
Больной восстановили язык, взяв кожу и мышцы с руки
Фото: Вести.Ru
Врачи восстановили язык больной раком британки, взяв ткани с ее руки. У 36-летней Стефани Виглсворт диагностировали плоскоклеточную карциному, из-за которой ей пришлось удалить часть языка.
Кожу, мышечную ткань и часть вены с левой руки Стефани, пишет Metro.
"Рука, с которой взяли кожу, болела больше, чем рот. Мне даже не верилось, — призналась британка. — Я была курильщицей, так что я чувствовала, что заслужила это. Но мне хотелось пожить еще, чтобы мои дети успели меня запомнить".
Стефани перенесла 35 сеансов радиотерапии. Женщина потеряла голос, также она не может есть и получает внутривенное питание, но может пить самостоятельно. Женщина отметила, что настроена позитивно, хотя и скучает по любимой еде — сэндвичам и стейкам.
В октябре сообщалось об уникальной операции, которую провели американские специалисты. Для временного закрытия ожоговой раны пациента медики использовали кожу свиньи с отредактированными генами.
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