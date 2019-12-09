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Что случилось в московском роддоме № 27, где арестовали заведующую 

Рамблер 4 часа назад
"Один из лучших роддомов Москвы" — так называли подильный дом № 27 при московской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого. 6 октября департамент здравоохранения Москвы постановил заменить все его руководство в полном составе. 9 декабря была арестована заведующая отделением. "Рамблер" разобрался, что случилось в скандальной клинике.
Все началось 29 ноября, когда одна из матерей, Татьяна Бенграф, написала у себя в Facebook пост о том, как ее здорового ребенка сделали инвалидом в этом самом роддоме. Публикация получила резонанс, и нашлись другие пострадавшие от рук врачей.
"В 27 роддоме в Москве мне загубили по контракту за 160 тыс. здорового и доношенного ребенка, весом 3760, с идеальными анализами и прекрасной беременностью! Передозировали ЭА и выдавливали три мужика! Заразили сепсисом, не сделали гипотермию и просто бросили умирать, лечили гентомицином, который приводит к необратимым последствиям в мозге! Клялись, что у них такое впервые!"
Почти все пациентки жаловались на то, что во время родов врачи использовали прием Кристеллера, запрещенный в России. Это способ, когда ребенка буквально выдавливают из живота матери для ускорения процесса. Доказано, что прием Кристеллера может провоцировать травмы и даже гибель младенца.
Татьяна Бенграф рассказала telegram-каналу Mash, что заведующая роддома № 27 Марина Сармосян вела политику естественных родов. Она очень гордилась тем, что процент кесаревых сечений в ее больнице был ниже, чем в Москве.
Из-за многочисленных жалоб Департамент здравоохранения Москвы провел проверку и уволил все руководство клиники, а Сармосян арестовали по делу о халатности. Известно, что в отношении нее возбуждены дела по статьям 293 УК РФ ("Халатность") и 238 УК РФ ("Оказание услуг, на отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Врач проведет два месяца в СИЗО.
Сторону Сармосян приняла ее знакомая Алевтина Боброва, которая также присутствовала на суде. Она дала комментарий "МБХ Медиа" и назвала ситуацию "рейдерским захватом". Боброва также прокомментировала ситуацию с Бенграф и заявила, что роды у женщины принимал другой врач.
"Марина Арамаисовна — врач от бога, которая любит свою профессию. Из семи тысяч рожавших у нее только один ребенок умер и три с генетическими патологиями. В сентябре ей вручил грамоту Собянин как главврачу лучшего роддома, грамоты ЮНЕСКО за профессионализм"
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Новости , Видео , ЮНЕСКО , ФСИН
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