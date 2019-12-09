Женщине из-за язвочки пришлось удалить язык

36-летней женщине из-за маленькой язвочки пришлось удалить язык

Заметив небольшую язвочку на своем языке, 36-летняя Стефани Уигглсворт поначалу не придала ей никакого значения. Тогда она и подумать не могла, что такая казалось бы мелочь окажется симптомом плоскоклеточного рака и будет стоить ей языка.

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Язва на языке Стефани стала то появляться, то исчезать задолго до того, как ей поставили официальный диагноз. Возможно женщина так бы и не узнала о своем недуге, не обратись она шесть лет назад за помощью к врачу, когда ее язык стал неметь. Помимо этого, женщину стали регулярно настигать невыносимые мигрени. Стефани обратилась к своему лечащему врачу, который заподозрил у нее микроинсульт и отправил на дополнительное обследование. Однако снимки, полученные с помощью компьютерной томографии, диагноз не подтвердили. Тем не менее, на душе Стефани все еще было неспокойно. Вернувшись из больницы домой, женщина принялась гуглить свои симптомы, которые наводили на мысли о самом страшном.

Тогда женщина обратилась к неврологу и настояла на повторном проведении анализов. Результаты биопсии подтвердили то, чего Стефани боялась больше всего. Со второй попытки у нее диагностировали рак ротовой полости и языка. На момент постановки диагноза Стефани было всего 30 лет, тогда как именно этот вид рака, как правило, поражает мужчин старше 45 лет, а выживаемость составляет всего 50%.

Единственным способом спасти Стефани, было удаление части ее языка, содержащей раковые клетки. Однако, благодаря новым технологиям и современным достижениям науки, врачам удалось реконструировать женщине новый язык, вместо удаленного. Операция по восстановлению языка Стефани длилась около шести часов. Хирургам пришлось на шее женщины сделать надрез, через который они достали и удалили половину языка, который после реконструировали из длинной вены, кожи и мышц, взятых с левой руки Стефани. Как признается женщина, рана на руке доставила ей куда больше дискомфорта, чем прооперированный язык.

И хотя после операции Стефани пока приходится нелегко — на сегодняшний день она принимает пищу через специальную гастростомическую трубку, женщина счастлива, что смогла побороть рак. Свое выздоровление она ежедневно отмечает чашечкой любимого чая.