Назван первый признак нарушений памяти

У большинства пожилых людей имеются нарушения памяти. Проблема в том, что зачастую они расцениваются как нормальный процесс старения и своевременно не лечатся, что впоследствии может привести нарушению самообслуживания пожилых пациентов.

«Поэтому сегодня имеем достаточно большой процент пожилых пациентов, которые нуждаются в постоянной помощи», — рассказала Элен Мхиторян, врач-невролог, доцент кафедры болезней старения Российского геронтологического научно-клинического центра, кандидат медицинских наук на конференции в Новосибирске 6 декабря.

Первый тревожный симптом — это нарушение памяти на недавние события, когда пациент начинает переспрашивать одно и то же, задавать один и тот же вопрос. Однако он очень хорошо помнит всё, что было давно. Тогда это уже повод для тревоги и нужно обращаться к врачу.

«К сожалению, родственники этого не замечают и удивляются: какая уж там плохая память, они такое помнят, чего даже мы не помним. Но, к сожалению, всё с этого и начинается», — поделилась Элен Мхиторян.

Как рассказала врач, в этом году была разработана совместно с ведущими неврологами, психиатрами, гериатрами и терапевтами комплексная междисциплинарная программа по ведению и раннему выявлению пациентов с когнитивными нарушениями, которая направлена на то, чтобы как можно раньше выявлять этих пациентов, оказывать им соответственную помощь для того, чтобы предупредить переход в деменцию. К сожалению, вернуть прежнюю память таким пациентов уже невозможно.

«Если брать лечение, то есть всего несколько препаратов, которыми можно и нужно лечить таких пациентов. Это лекарства с очень высоким уровнем доказательности, и один из этих препаратов есть в бесплатном списке. К сожалению, изменения происходят, когда погибают нервные клетки, которые не восстанавливаются. Мы не можем вернуть пациента к тому состоянию, которое у него было. Но наша цель сделать так, чтобы ему не становилось хуже, чтобы затормозить течение этой болезни. Все лекарства направлены на сегодняшний день не на излечение, а на поддержание самообслуживания, на замедление прогрессирования тех нарушений, которые уже есть. Некоторым становится лучше, но незначительно», — рассказала доктор.

Но самое главное, убеждена специалист, чтобы врачи понимали, когда уже есть проблема и своевременно назначали лечение этим пациентам.

Также и самим пациентам важно принимать меры по профилактике нарушений памяти. Есть факторы риска, на которые повлиять невозможно — например, это женский пол и возраст.