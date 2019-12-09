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Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии 

Medical Note + ещё 2 1 час назад
Названы любимые продукты спасшихся от рака
Фото: Medical Note
Исследователь и психотерапевт, специализирующийся на интегративной онкологии, один из авторов New York Times Келли Тернер рассказала, что внезапной ремиссии у тяжелых пациентов, страдающих от онкологии, предшествовало в том числе радикальное изменение диеты, передает Health.news.
По словам Келли Тернер, у нее неоднократно были беседы с людьми, уверенными, что им осталось жить всего несколько дней.
Однако, изменив образ жизни, пациенты не только жили долгие годы, но и чувствовали себя лучше, чем до болезни.
Тернер отметила, что все тяжелобольные на определенном этапе радикально изменили свои пищевые привычки. В частности, включили в рацион большое количество свежих фруктов и овощей.
Тернер ссылается на результаты исследования, согласно которому соблюдение диеты, состоящей на 50% из фруктов и овощей, было связано с увеличением продолжительности жизни, «независимо от того, есть ли у человека рак».
Специалист порекомендовала чаще есть авокадо, сладкий перец, сельдерей, салат, лук, грейпфруты, помидоры, бобовые, изюм и бананы.
Также Тернер посоветовала пить травяные напитки, избавляться от подавленных эмоций, медитировать или найти себе хобби по душе.
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Теги:
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