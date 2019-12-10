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Эксперты прогнозируют тяжелую эпидемию гриппа 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Эксперты прогнозируют тяжелую эпидемию гриппа
Фото: Вести.Ru
Эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может стать самой тяжелой за последние 15 лет. К такому выводу пришли американские специалисты в сфере здравоохранения. По их мнению, на этот раз заболевание будет опасно не для пожилых, а для детей и людей до 50 лет.
Как сообщает MedicalXpress, распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев. Те штаммы, которыми люди заражались обычно в марте-апреле, уже зафиксированы в южных штатах США. Число заболевших в США уже достигло цифры в 1,7 миллиона человека, 900 из них умерли.
Между тем в России прививки от гриппа сделали 68,13 миллиона человек. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, пока на территории РФ отмечается в целом низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Незначительно эпидемический порог превышен в Орловской, Брянской, Псковской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае.
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Теги:
Новости , Грипп
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