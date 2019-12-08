В Геленджике подросток заразил школьницу ВИЧ

Молодой человек, заразивший ВИЧ школьницу в Геленджике, может получить восемь лет тюрьмы.

В полицию города обратилась женщина, она сообщила, что её дочь заразили вирусом иммунодефицита человека. Школьница начала жаловаться на плохое самочувствие, а после сдачи анализов врачи диагностировали ВИЧ.

По поступившему в правоохранительные органы сообщению проведена проверка. В действиях парня усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 122 УК России, передаёт сайт gorod-novoross.ru со ссылкой на источник.

Носитель инфекции по закону обязан предупредить о своём заболевании партнёра. В противном случае ему грозит до восьми лет лишения свободы.