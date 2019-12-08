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В Геленджике подросток заразил школьницу ВИЧ 

News.ru 3 часа назад
В Геленджике подросток заразил школьницу ВИЧ
Фото: News.ru
Молодой человек, заразивший ВИЧ школьницу в Геленджике, может получить восемь лет тюрьмы.
В полицию города обратилась женщина, она сообщила, что её дочь заразили вирусом иммунодефицита человека. Школьница начала жаловаться на плохое самочувствие, а после сдачи анализов врачи диагностировали ВИЧ.
По поступившему в правоохранительные органы сообщению проведена проверка. В действиях парня усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 122 УК России, передаёт сайт gorod-novoross.ru со ссылкой на источник.
Носитель инфекции по закону обязан предупредить о своём заболевании партнёра. В противном случае ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи в России в 2018 году. Данные приводит Роспотребнадзор. Такая статистика связана с недостаточной подготовкой среднего медицинского персонала к проведению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами.
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Теги:
Новости , Роспотребнадзор , МВД
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