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Найдено средство против смертельной неизлечимой болезни 

Lenta.ru 1 час назад
Найдено средство против смертельной болезни
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Монаша и Кембриджского университета обнаружили потенциальное средство против хореи Хантингтона — неизлечимого и смертельного заболевания, при котором поражается нервная система. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи идентифицировали микроРНК (короткоцепочечную РНК), регулирующую накопление белковых агрегатов, которые образуются при болезни и накапливаются в нервных клетках, мешая их нормальной деятельности. Так, молекула miR-1 присутствует в небольших количествах у пациентов, страдающих от другого неврологического расстройства — болезни Паркинсона. Эта микроРНК также характерна своей консервативностью, то есть она одинакова у людей и у нематод Caenorhabditis elegans, хотя эти виды разделены 600 миллионами лет эволюции.
Удаление miR-1 у червей привело к тому, что в клетках животных началась активная агрегация дефектных белков. Кроме того, ученые показали, что miR-1 контролирует синтез белка TBC-7, который, в свою очередь, регулирует аутофагию — процесс удаления поврежденных клеток и их компонентов. Этот же тип микроРНК влияет на аутофагию и в клетках человека.
На образование большого количества miR-1 можно повлиять интерфероном-β — белком, который обычно выделяется клетками человека в ответ на заражение вирусом.
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