Создан препарат против трех видов рака

Российские ученые разработали препарат для борьбы с тремя видами рака

Чтобы создать препарат, ученым пришлось синтезировать уникальные вещества, которые эффективно лечат клетки, зараженные сразу несколькими видами рака.

Уникальный препарат для лечения сразу трех видов рака разработали на Ставрополье. Открытие принадлежит ученым из Северо-Кавказского федерального университета. Вещество способно лечить меланому, глиобластому и карцином легкого, уточняет aif.ru.

Для того, чтобы создать препарат, ученым пришлось синтезировать уникальные вещества, которые эффективно лечат клетки, зараженные этими видами рака.

«Вещество "Акс-236" прошло испытание на мышах. Исследования показали, что оно не уступает по активности цисплатину, чаще всего применяемому в медицине против рака», — говорится в сообщении.

Начиная с 2011 года ученым удалось разработать несколько видов препаратов для борьбы с онкологией. Наиболее эффективный из них носит рабочее название «Акс-236». Уникальность разработки состоит в том, что он не только вылечивает заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток, то есть восстанавливает их, избавляя от нужды выводить из организма.