Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака

Женщины, которые посвящают время физическим нагрузкам, намного реже страдают от рака и сердечных заболеваний. Результаты исследования были представлены во время научного конгресса Европейского общества кардиологов, пишет «Российская газета».

«Фитнес защищает от смерти от любой причины», — заявил испанский доктор Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья. Специалист подчеркнул, что женщинам следует как можно больше заниматься спортом. По словам врача, серьезных исследовательских работ о влиянии спорта именно на женское здоровье практически нет.

В последнем крупном исследовании приняли участие больше 4700 женщин в возрасте от 50 до 75 лет. За ними наблюдали около пяти лет.

«Мы выяснили, что женщины, сердце которых работает нормально во время упражнений, вряд ли будут иметь в будущем какие-либо сердечно-сосудистые осложнения», — заключил Петейро.

Ранее международная группа исследователей обнаружила, что на риск развития онкологических заболеваний могут влиять вариации в ДНК.