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Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака 

Ura.Ru + ещё 2 2 часа назад
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Фото: Ura.Ru
Женщины, которые посвящают время физическим нагрузкам, намного реже страдают от рака и сердечных заболеваний. Результаты исследования были представлены во время научного конгресса Европейского общества кардиологов, пишет «Российская газета».
«Фитнес защищает от смерти от любой причины», — заявил испанский доктор Хесус Петейро из Университетской больницы А-Корунья. Специалист подчеркнул, что женщинам следует как можно больше заниматься спортом. По словам врача, серьезных исследовательских работ о влиянии спорта именно на женское здоровье практически нет.
В последнем крупном исследовании приняли участие больше 4700 женщин в возрасте от 50 до 75 лет. За ними наблюдали около пяти лет.
«Мы выяснили, что женщины, сердце которых работает нормально во время упражнений, вряд ли будут иметь в будущем какие-либо сердечно-сосудистые осложнения», — заключил Петейро.
Ранее международная группа исследователей обнаружила, что на риск развития онкологических заболеваний могут влиять вариации в ДНК.
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Теги:
Новости , "Российская газета"
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