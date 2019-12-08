Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Почему я не пью пробиотики
Почему я не пью пробиотики
ЗОЖ
Создан препарат против трех видов рака
Создан препарат против трех видов рака
Новости
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Новости
Как правильно запивать таблетки
Как правильно запивать таблетки
Болезни и лекарства

Россиянам объяснили причины сезонной депрессии 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Россиянам объяснили причины сезонной депрессии
Фото: Lenta.ru
Одной из самых важных причин сезонной депрессии в холодное время года является дефицит витамина D. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
Как объяснил Гинзбург, из-за недостатка этого витамина в организме вырастает уровень тревоги и раздражительности. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение депрессии.
«Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но, поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так», — сказал он.
Количество витамина D в организме зависит от того, насколько много в году солнечных дней, а также от длительности светового дня, пояснил ученый. Поэтому россияне особенно подвержены его дефициту, так как большая часть страны находится в северных широтах.
Гинзбург напомнил, что минимальная суточная доза витамина — 450 международных единиц (ME), а восполнить его недостаток можно приемом поливитаминов и продуктов, в которых он содержится. В частности, он посоветовал употреблять минимум три порции рыбы в неделю.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Последние новости
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор Погиб находившийся под следствием российский вице-губернатор Названы три этапа старения человека Названы три этапа старения человека
Комментарии 
Теги:
Новости , Михаил Гинзбург , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему я не пью пробиотики
Почему я не пью пробиотики
Создан препарат против трех видов рака
Создан препарат против трех видов рака
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Врач рассказал, как женщинам уберечься от рака
Как правильно запивать таблетки
Как правильно запивать таблетки
Почему нельзя есть белый снег
Почему нельзя есть белый снег 7
Видео
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Врача скорой без бахил не пропустили к больному
01:00
Врача скорой без бахил не пропустили к больному
Новости
Как заподозрить у себя диабет
02:48
Как заподозрить у себя диабет
Болезни и лекарства
Что опаснее: недосып или пересып
26:04
Что опаснее: недосып или пересып
ЗОЖ
Почему не получается избавиться от перхоти
26:01
Почему не получается избавиться от перхоти
ЗОЖ
Как появляются опухоли мозга
26:03
Как появляются опухоли мозга
Болезни и лекарства ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение