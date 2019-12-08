Россиянам объяснили причины сезонной депрессии

Одной из самых важных причин сезонной депрессии в холодное время года является дефицит витамина D. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Как объяснил Гинзбург, из-за недостатка этого витамина в организме вырастает уровень тревоги и раздражительности. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение депрессии.

«Мы всякий раз находим объяснение для плохого настроения. Но, поскольку мы его объясняем не тем, то и корректируем не так», — сказал он.

Количество витамина D в организме зависит от того, насколько много в году солнечных дней, а также от длительности светового дня, пояснил ученый. Поэтому россияне особенно подвержены его дефициту, так как большая часть страны находится в северных широтах.

Гинзбург напомнил, что минимальная суточная доза витамина — 450 международных единиц (ME), а восполнить его недостаток можно приемом поливитаминов и продуктов, в которых он содержится. В частности, он посоветовал употреблять минимум три порции рыбы в неделю.