Мужчине пересадили на руку палец с ноги

Эйден Аткинс из города Карсон американского штата Мичиган работал у себя в гараже, мастеря из дерева подарок для своей девушки, когда его внимание неожиданно привлекла огромная «щепка», отлетевшая от станка, за которым он работал. К ужасу Эйдена, «щепкой» оказался большой палец его левой руки.

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Мужчину экстренно доставили в больницу. Врачи сказали, что у них еще есть 4 часа, чтобы пришить палец обратно. Но вот только была одна загвоздка: отрезанный палец как сквозь землю провалился, и по сей день его так и не удалось отыскать. Хирургам ничего не оставалось, как просто зашить рану, образовавшуюся на месте отрезанного пальца.

Известно, что большой палец на нашей руке отвечает за 50% работы кисти. А учитывая специфику работы Эйдена — мужчина занимается таксидермией, без ловких пальцев никак нельзя. Тогда врачи предложили Эйдену вариант реконструкции большого пальца, который поначалу ввел его в замешательство. Мужчине предлагалось восстановление большого пальца руки с помощью пересадки указательного пальца ноги.

На раздумья Эйдану потребовалось 4 месяца, после чего он согласился на предложение врачей. В этой сложной операции, которая длилась около 12 часов, принимали участие 4 хирурга. Реконструкция прошла более, чем успешно. И уже через неделю мужчине сняли гипс с руки и ноги.

Увидев результат труда хирургов, Эйден пришел в самый настоящий восторг. Его новый палец функционирует не хуже старого, хорошо сгибается и разгибается. Эйден не может дождаться, когда полностью восстановится, чтобы можно было поскорее вернуться в гараж и продолжить заниматься любимым делом.