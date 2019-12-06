Найдена причина, превращающая офис в кошмар

Любой, кто когда-либо работал в открытых офисах, знает, что без перегородок чувствуешь себя, словно животное, выставленное в самом скучном зоопарке мира. Было проведено множество исследований, показывающих, как планировка открытого офиса влияет на производительность труда, снижая ее, и повышает уровень стресса.

Согласно изначальной задумке, открытое пространство должно способствовать общению сотрудников на рабочие темы, делая этот процесс проще и продуктивнее. Но оно, как оказалось, того не стоит. Ученые пытаются разобраться с еще одной проблемой открытых офисов — шумом и постоянным гулом.

Новое исследование, опубликованное Такеши Акита из Токийского университета Денки, посвящено офисным шумам: из чего они состоят и как влияют на работников.

Основной вывод оказался простым: шумы офиса людей не беспокоят, если только их источник не находится в непосредственной близости от рабочего места. То есть сидящий рядом человек, в наушниках которого играет музыка или который разговаривает с соседом, вызывает гораздо больше раздражения, чем любые другие офисные шумы.

В этом кроется главная причина, почему открытые офисы не годятся для плодотворной работы, несмотря на все свои преимущества беспрепятственного общения.

Открытое офисное пространство — неудачное решение: желая снизить степень изоляции, работодатель лишь усиливает ее.

В итоге, нам стоит отказаться от некогда модного тренда и рассадить работников по более укромным местам, тем более что, благодаря мессенджерам, проблем с общением, в том числе по работе, уже никто не испытывает.