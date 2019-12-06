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Найдена причина, превращающая офис в кошмар 

Популярная механика 1 час назад
Найдена причина, превращающая офис в кошмар
Фото: Популярная механика
Любой, кто когда-либо работал в открытых офисах, знает, что без перегородок чувствуешь себя, словно животное, выставленное в самом скучном зоопарке мира. Было проведено множество исследований, показывающих, как планировка открытого офиса влияет на производительность труда, снижая ее, и повышает уровень стресса.
Согласно изначальной задумке, открытое пространство должно способствовать общению сотрудников на рабочие темы, делая этот процесс проще и продуктивнее. Но оно, как оказалось, того не стоит. Ученые пытаются разобраться с еще одной проблемой открытых офисов — шумом и постоянным гулом.
Новое исследование, опубликованное Такеши Акита из Токийского университета Денки, посвящено офисным шумам: из чего они состоят и как влияют на работников.
Основной вывод оказался простым: шумы офиса людей не беспокоят, если только их источник не находится в непосредственной близости от рабочего места. То есть сидящий рядом человек, в наушниках которого играет музыка или который разговаривает с соседом, вызывает гораздо больше раздражения, чем любые другие офисные шумы.
В этом кроется главная причина, почему открытые офисы не годятся для плодотворной работы, несмотря на все свои преимущества беспрепятственного общения.
Открытое офисное пространство — неудачное решение: желая снизить степень изоляции, работодатель лишь усиливает ее.
В итоге, нам стоит отказаться от некогда модного тренда и рассадить работников по более укромным местам, тем более что, благодаря мессенджерам, проблем с общением, в том числе по работе, уже никто не испытывает.
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