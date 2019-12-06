Прокуратура Чувашии проверит скандальную больницу

Прокуратура Чувашии проверит условия в детской больнице №2 в Чебоксарах

В Чувашии прокуратура Ленинского района города Чебоксары проверит условия лечения маленьких пациентов в детской городской больнице №2. Поверка началась после того, как в сеть попал ролик одной из мам, проходящего лечение малыша.

Прокуратура Ленинского района города Чебоксары начала проверку детской больницы №2. Поводом для интереса надзорного ведомства стал видеоролик, снятый одной из мам маленьких пациентов.

Он попал в сеть, а позже о вопиющих нарушениях рассказал один из федеральных каналов. На кадрах видно, что грудные младенцы и их родительницы лежат прямо в коридорах.

По всей видимости, мест в палатах лечебного учреждения на всех не хватает. Причем, в больницу на Гладкова везут не только юных чебоксарцев, но и крошечных жителей города-спутника Новочебоксарска. В результате, клиника попросту не справляется с нагрузкой.

В ролике, из-за которого началась проверка, видно, что крайне мало не только койко-мест, но и самих кроватей. Женщинам с маленькими детьми приходится ютиться на установленных в коридоре медицинских кушетках.

О том, что детская больница нуждается в расширении площадей говорили уже давно. Но только в 2017 году началось строительство пристроя. После закладки фундамента стройка приостановилась и создавалось впечатление, что ее заморозили.

Однако, осенью этого года работы были продолжены. Уже готов монолитный каркас нового здания и сооружен переход, который соединяет старый и новый корпуса.

Чиновники много говорили о том, что по завершении строительства в новом здании установят самое современное высокотехнологичное оборудование.

Однако, оно даже еще не закуплено. А дата завершения работ стремительно приближается. По условиям госконтракта, строители должны сдать корпус уже в феврале 2020 года.

Напомним, что ранее в этой же больнице маленькие пациенты едва не остались без питания в результате аукциона, проведенного с нарушением правил.