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Прокуратура Чувашии проверит условия в детской больнице №2 в Чебоксарах 

Версия + ещё 3 3 часа назад
Прокуратура Чувашии проверит скандальную больницу
Фото: Версия
В Чувашии прокуратура Ленинского района города Чебоксары проверит условия лечения маленьких пациентов в детской городской больнице №2. Поверка началась после того, как в сеть попал ролик одной из мам, проходящего лечение малыша.
Прокуратура Ленинского района города Чебоксары начала проверку детской больницы №2. Поводом для интереса надзорного ведомства стал видеоролик, снятый одной из мам маленьких пациентов.
Он попал в сеть, а позже о вопиющих нарушениях рассказал один из федеральных каналов. На кадрах видно, что грудные младенцы и их родительницы лежат прямо в коридорах.
По всей видимости, мест в палатах лечебного учреждения на всех не хватает. Причем, в больницу на Гладкова везут не только юных чебоксарцев, но и крошечных жителей города-спутника Новочебоксарска. В результате, клиника попросту не справляется с нагрузкой.
В ролике, из-за которого началась проверка, видно, что крайне мало не только койко-мест, но и самих кроватей. Женщинам с маленькими детьми приходится ютиться на установленных в коридоре медицинских кушетках.
О том, что детская больница нуждается в расширении площадей говорили уже давно. Но только в 2017 году началось строительство пристроя. После закладки фундамента стройка приостановилась и создавалось впечатление, что ее заморозили.
Однако, осенью этого года работы были продолжены. Уже готов монолитный каркас нового здания и сооружен переход, который соединяет старый и новый корпуса.
Чиновники много говорили о том, что по завершении строительства в новом здании установят самое современное высокотехнологичное оборудование.
Однако, оно даже еще не закуплено. А дата завершения работ стремительно приближается. По условиям госконтракта, строители должны сдать корпус уже в феврале 2020 года.
Напомним, что ранее в этой же больнице маленькие пациенты едва не остались без питания в результате аукциона, проведенного с нарушением правил.
В январе этого года право на обеспечение питанием выиграл «Комбинат питания администрации главы Чувашии», но УФАС нашла нарушения и аннулировала результаты торгов. Детская больница №2 получила предписание об устранении нарушений и проведении нового аукциона.
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