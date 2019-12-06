Смартфон назвали частой причиной травм

Смартфон назвали одной из ведущих причин травм среди населения

С появлением смартфонов число несчастных случаев, связанных с мобильными телефонами, заметно возросло. Это и переломы, и раны, и черепно-мозговые травмы, встречаются даже летальные исходы. Об этом говорится в новом исследовании американских ученых, опубликованном в Jama Otolaryngology.

Пользователи получают как косвенные травмы (при наборе текста на ходу или за рулем автомобиля), так и прямые — к ним относятся, например, удар телефоном в лицо или взрыв аккумулятора.

«Никто в здравом уме не будет читать книгу во время ходьбы, — говорит специалист в области пластики лица и реконструктивной хирурги Медицинской школы Рутгера в Нью-Джерси. — При этом все, даже я, читаем на ходу с телефона».

Ученые проанализировали истории болезней из 100 больниц в США в период с января 1998 года по декабрь 2017 года. Чуть более 2500 пациентов были доставлены в отделения неотложной помощи с травмами головы и шеи, вызванными использованием мобильных телефонов. Всего по стране было зарегистрировано 76 000 таких случаев.

Число травм, связанных с мобильными телефонами, начало неуклонно расти с 2007 года, когда был выпущен первый айфон. К 2016 году показатель составил 29 случаев на миллион человек в год.

33% травм головы и шеи были связаны непосредственно с самой головой, почти 33% — с лицом, включая нос. Чаще всего врачи регистрировали порезы, ушибы и повреждения внутренних органов — прежде всего черепно-мозговые травмы.

Эксперты отмечают, что порезы хоть и кажутся несерьезным увечьем, однако на их лечение у пациентов уходят значительные суммы, к тому же от порезов могут остаться шрамы, а это влияет на самооценку человека.

Примерно 14 150 случаев были связаны с тем, что пользователи в какой-то момент отвлеклись от телефона. Около 60% пострадавших — подростки и молодые люди в возрасте 13-29 лет.

Приблизительно половина травм произошла из-за использования мобильного телефона во время вождения. 90 водителей играли в Pokemon Go.

«У меня была пациентка, которая лежала в постели с телефоном в руках, он выскользнул и ударил ее по лицу, сломал ей нос», — рассказал доктор Пасховер.

Такие травмы, добавляют ученые, встречаются чаще косвенных травм, прежде всего это происходит с детьми до 13 лет. Например, когда они выхватывают гаджет у братьев или сестер.

Еще один нестандартный случай произошел в 2015 году с жителем США. Пока он шел по парковке, уткнувшись в телефон, его укусила змея. Инцидент засняли уличные камеры.

По словам исследователей, число косвенных травм, связанных с мобильными телефонами, скорее всего, занижено, так как у многих людей повреждения незначительны, а некоторые просто стесняются обратиться с подобным к врачу.