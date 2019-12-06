Врач рассказал об опасности усов и бороды в зимнее время года

В сезон гриппа и ОРВИ мужчинам, которые носят бороду или усы следует их сбривать или тщательно за ними ухаживать. Об этом СМИ заявил Андрей Тяжельников , главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.

Специалист отметил, что многие считают растительность на лице крайне модным трендом и уверены, что с ней мужчинам теплее. Однако вреда от нее, по мнению врача, больше.

Оказалось, что волос как фильтр задерживает в себе бактерии, а для микроорганизмов густая борода становится комфортным местом для размножения из-за влажности и тепла.

"Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют", — объяснил Тяжельников.

А из-за остатков мокроты, которые могут оседать в волосах, заразиться повторно может даже уже заболевший человек..

"Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", — предупредил врач.

Чтобы этого не происходило, следует тщательно следить за ее гигиеной.