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Врач рассказал об опасности усов и бороды в зимнее время года 

Рамблер 4 часа назад
В сезон гриппа и ОРВИ мужчинам, которые носят бороду или усы следует их сбривать или тщательно за ними ухаживать. Об этом СМИ заявил Андрей Тяжельников, главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению.
Специалист отметил, что многие считают растительность на лице крайне модным трендом и уверены, что с ней мужчинам теплее. Однако вреда от нее, по мнению врача, больше.
Оказалось, что волос как фильтр задерживает в себе бактерии, а для микроорганизмов густая борода становится комфортным местом для размножения из-за влажности и тепла.
"Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют", — объяснил Тяжельников.
А из-за остатков мокроты, которые могут оседать в волосах, заразиться повторно может даже уже заболевший человек..
"Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", — предупредил врач.
Чтобы этого не происходило, следует тщательно следить за ее гигиеной.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как не заболеть гриппом, когда вокруг болеют все.
Комментарии 6 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео , Андрей Тяжельников
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