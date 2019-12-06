Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В полярных экспедициях у человека уменьшается мозг
В полярных экспедициях у человека уменьшается мозг
Наука
Врач заявил об опасности бороды и усов зимой
Врач заявил об опасности бороды и усов зимой
Новости
Врачи оживили женщину, умершую на 6,5 часов
Врачи оживили женщину, умершую на 6,5 часов
Новости
Зачем я мажу пятки йодом
Зачем я мажу пятки йодом
ЗОЖ

В Москве пожилая женщина умерла на приёме у врача 

Apral.ru 1 час назад
В Москве пожилая женщина умерла на приеме у врача
Фото: Apral.ru
На северо-востоке Москвы в поликлинике номер 218 по улице 1-й Напрудной, пожилая москвичка скончалась прямо на приёме у врача в поликлинике. 78-летняя женщина проходила обследование в поликлинике и в 15:20 находилась у врача. Внезапно женщине стало плохо и она потеряла сознание. Несмотря на то, что происшествие случилось в поликлинике и рядом с ней находился врач спасти женщину не удалось.
Видео дня. Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Apral.ru: последние новости
Доктор Рошаль попросил защиты у президента Путина от судебного произвола в результате врачебных ошибок Доктор Рошаль попросил защиты у президента Путина от судебного произвола в результате врачебных ошибок 
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В полярных экспедициях у человека уменьшается мозг
В полярных экспедициях у человека уменьшается мозг
Врач заявил об опасности бороды и усов зимой
Врач заявил об опасности бороды и усов зимой
Врачи оживили женщину, умершую на 6,5 часов
Врачи оживили женщину, умершую на 6,5 часов
Зачем я мажу пятки йодом
Зачем я мажу пятки йодом
Обязан ли врач надевать бахилы при входе в дом
Обязан ли врач надевать бахилы при входе в дом 2
Видео
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Что опаснее: недосып или пересып
26:04
Что опаснее: недосып или пересып
ЗОЖ
Почему не получается избавиться от перхоти
26:01
Почему не получается избавиться от перхоти
ЗОЖ
Как появляются опухоли мозга
26:03
Как появляются опухоли мозга
Болезни и лекарства ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Зачем чеснок варят в молоке
03:10
Зачем чеснок варят в молоке
Народная медицина Болезни и лекарства
Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
26:07
Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как удалить папилломы в домашних условиях
02:44
Как удалить папилломы в домашних условиях
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение