В Москве пожилая женщина умерла на приеме у врача

В Москве пожилая женщина умерла на приёме у врача

На северо-востоке Москвы в поликлинике номер 218 по улице 1-й Напрудной, пожилая москвичка скончалась прямо на приёме у врача в поликлинике. 78-летняя женщина проходила обследование в поликлинике и в 15:20 находилась у врача. Внезапно женщине стало плохо и она потеряла сознание. Несмотря на то, что происшествие случилось в поликлинике и рядом с ней находился врач спасти женщину не удалось.