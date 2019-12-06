Обнаружена польза употребления аспирина раз в неделю

Употребление аспирина от одного до трех раз в неделю увеличивает шансы справиться с раком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национальных институтов здравоохранения США.

Ученые изучили информацию о более чем 140 тысячах американцах, собиравшуюся в течение 12,5 года. Выяснилось, что среди тех, кто употреблял аспирин до трех раз в неделю, была ниже смертность после развития рака простаты, прямой кишки, толстого кишечника, легких и яичника.

Однако эта особенность обнаружена только у людей с нормальным весом. В связи с этим авторы исследования заявили о необходимости дальнейшего изучения свойств аспирина для выявления закономерности между индексом массы тела и эффективностью препарата.