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Названа главная опасность вируса папилломы 

Medical Note 1 час назад
Названа главная опасность вируса папилломы
Фото: Medical Note
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, чем грозит вирус папилломы, и как от него защититься. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Распространенная вирусная инфекция половых путей (ВПЧ) в 70% случаев вызывает рак шейки матки.
Чтобы предотвратить риск развития онкологии, прививку от ВПЧ делают девочкам в возрасте с 9 до 15 лет. Существуют и вакцины, которыми можно прививать до 45 лет.
Кроме того, специалисты уверены, что даже развившиеся предопухолевые заболевания почти всегда можно вылечить.
«Для этого требуется своевременное и адекватное, а в некоторых случаях и хирургическое, лечение. Если пациент уклоняется от посещений доктора, риск возникновения злокачественного процесса крайне велик», — предупредил Андрей Каприн.
Специалист напомнил, что обследование шейки матки включает осмотр врача-гинеколога (один раз в год), взятие мазка и цитологическое исследование. Последнее в возрасте от 18 до 64 лет надо проходить один раз в три года.
Онколог напомнил, что к самым опасным, и при этом легкоустранимым факторам риска рака относятся курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, употребление жирной, острой и копченой пищи, избыточное воздействие ультрафиолета и, собственно, вирус папилломы.
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Теги:
Новости , Андрей Каприн , Минздрав РФ , Аргументы и Факты
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