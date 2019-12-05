Названа главная опасность вируса папилломы

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн объяснил, чем грозит вирус папилломы, и как от него защититься. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

Распространенная вирусная инфекция половых путей (ВПЧ) в 70% случаев вызывает рак шейки матки.

Чтобы предотвратить риск развития онкологии, прививку от ВПЧ делают девочкам в возрасте с 9 до 15 лет. Существуют и вакцины, которыми можно прививать до 45 лет.

Кроме того, специалисты уверены, что даже развившиеся предопухолевые заболевания почти всегда можно вылечить.

«Для этого требуется своевременное и адекватное, а в некоторых случаях и хирургическое, лечение. Если пациент уклоняется от посещений доктора, риск возникновения злокачественного процесса крайне велик», — предупредил Андрей Каприн.

Специалист напомнил, что обследование шейки матки включает осмотр врача-гинеколога (один раз в год), взятие мазка и цитологическое исследование. Последнее в возрасте от 18 до 64 лет надо проходить один раз в три года.

Онколог напомнил, что к самым опасным, и при этом легкоустранимым факторам риска рака относятся курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, употребление жирной, острой и копченой пищи, избыточное воздействие ультрафиолета и, собственно, вирус папилломы.