Назван овощ, который может спасти легкие курильщика

Назван овощ, способный восстановить даже легкие курильщика

Диетологи рассказали, на какой продукт надо налегать людям со сниженной функцией легких. Об этом пишет Food.news.

Группа исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса проследила за питанием и функционированием легких у более 650 добровольцев в 2002 году.

Повторное обследование люди прошли через десять лет.

Результаты работы показали, что курильщики, которые, в среднем, ели более двух помидоров или около четырех порций свежих фруктов в день, имели более медленное снижение функции легких. По сравнению с теми, у кого не было этих продуктов в рационе.

Положительная динамика наблюдалась в течение десятилетнего периода.

«Функция легких начинает снижаться в возрасте около 30 лет. И раньше на фоне курения.