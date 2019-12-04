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Назван овощ, способный восстановить даже легкие курильщика 

Medical Note 4 часа назад
Назван овощ, который может спасти легкие курильщика
Фото: Medical Note
Диетологи рассказали, на какой продукт надо налегать людям со сниженной функцией легких. Об этом пишет Food.news.
Группа исследователей из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса проследила за питанием и функционированием легких у более 650 добровольцев в 2002 году.
Повторное обследование люди прошли через десять лет.
Результаты работы показали, что курильщики, которые, в среднем, ели более двух помидоров или около четырех порций свежих фруктов в день, имели более медленное снижение функции легких. По сравнению с теми, у кого не было этих продуктов в рационе.
Положительная динамика наблюдалась в течение десятилетнего периода.
«Функция легких начинает снижаться в возрасте около 30 лет. И раньше на фоне курения.
Наша работа показывает, что употребление в пищу большего количества фруктов и помидоров — хорошее средство в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких», — отметили исследователи.
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