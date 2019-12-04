Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови

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Какая группа крови предрасполагает к алкоголизму 

SM News 3 часа назад
Усваиваемость продуктов и различных веществ для каждого организма происходит по-разному, у некоторых непереносимость определенного составляющего, у некоторых аллергия.
Людям с 1-й группой крови, самой распространенной среди европейцев, алкоголь не принесет много пользы, переносимость «нейтральная». Бокал вина во время праздничного ужина не навредит, главное соблюдать меру.
А вот людям со 2-й группой крови стоит опасаться алкоголя. Выявлено, что недостаток глюкозы в крови у абсолютного большинства этой категории людей может привести к подсознательному увлечению алкоголем. Зная свою предрасположенность вы можете заранее позаботиться о своем здоровье и не допустить негативного влияния на него.
Людям с третьей группой крови, что составляет около 13% всего земного шара, стоит учитывать личную непереносимость. Ученые установили отношение этой категории людей к алкоголю, как «нейтральное», однако исследования показали, что в пожилом возрасте люди с третьей группой крови больше подвержены деменции, чему способствует чрезмерное употребление алкоголя.
Обладатели 4-й группы крови имеют наибольшую толерантность к алкоголю, но в больших количествах он является губительным для любого организма, независимо от группы крови. Поэтому соблюдайте меру и помните о своем здоровье.
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Новости , Видео
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