Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови

Какая группа крови предрасполагает к алкоголизму

Усваиваемость продуктов и различных веществ для каждого организма происходит по-разному, у некоторых непереносимость определенного составляющего, у некоторых аллергия.

Людям с 1-й группой крови, самой распространенной среди европейцев, алкоголь не принесет много пользы, переносимость «нейтральная». Бокал вина во время праздничного ужина не навредит, главное соблюдать меру.

А вот людям со 2-й группой крови стоит опасаться алкоголя. Выявлено, что недостаток глюкозы в крови у абсолютного большинства этой категории людей может привести к подсознательному увлечению алкоголем. Зная свою предрасположенность вы можете заранее позаботиться о своем здоровье и не допустить негативного влияния на него.

Людям с третьей группой крови, что составляет около 13% всего земного шара, стоит учитывать личную непереносимость. Ученые установили отношение этой категории людей к алкоголю, как «нейтральное», однако исследования показали, что в пожилом возрасте люди с третьей группой крови больше подвержены деменции, чему способствует чрезмерное употребление алкоголя.

Обладатели 4-й группы крови имеют наибольшую толерантность к алкоголю, но в больших количествах он является губительным для любого организма, независимо от группы крови. Поэтому соблюдайте меру и помните о своем здоровье.