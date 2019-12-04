Названы внешние признаки опасных проблем с сердцем

Какие внешние признаки указывают на проблемы с сердцем

Медики перечислили несколько признаков на теле, которые часто свидетельствуют о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Focus.de.

Сообщается, что на повышенный риск развития атеросклероза и заболеваний сердца указывает диагональная складка на мочке уха, также известная как симптом Фрэнка.

Недуг подразумевает, что на стенках артерий образуются бляшки, потому как нарушается кровоток.

Второй признак: желтовато-оранжевые и узловатые жировые отложения на руках, коленях и верхнем веке.

Они предупреждают об избытке холестерина в организме, что опасно и для сердца.

Деформированные округлые ногти являются признаком сердечной недостаточности. Широкие и чрезмерно толстые ногти должны особенно насторожить.

Опасный признак — серое кольцо вокруг радужной оболочки глаза. Оно не влияет на зрение, но сигнализирует о сердечных недугах.