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Какие внешние признаки указывают на проблемы с сердцем 

Medical Note 4 часа назад
Названы внешние признаки опасных проблем с сердцем
Фото: Medical Note
Медики перечислили несколько признаков на теле, которые часто свидетельствуют о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Focus.de.
Сообщается, что на повышенный риск развития атеросклероза и заболеваний сердца указывает диагональная складка на мочке уха, также известная как симптом Фрэнка.
Недуг подразумевает, что на стенках артерий образуются бляшки, потому как нарушается кровоток.
Второй признак: желтовато-оранжевые и узловатые жировые отложения на руках, коленях и верхнем веке.
Они предупреждают об избытке холестерина в организме, что опасно и для сердца.
Деформированные округлые ногти являются признаком сердечной недостаточности. Широкие и чрезмерно толстые ногти должны особенно насторожить.
Опасный признак — серое кольцо вокруг радужной оболочки глаза. Оно не влияет на зрение, но сигнализирует о сердечных недугах.
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