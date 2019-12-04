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Женщина вышла из комы, чтобы покормить дочь грудью 

Passion.ru 2 часа назад
Женщина вышла из комы, чтобы покормить дочь грудью
Фото: Passion.ru
42-летняя Мария Лаура Феррейра из Аргентины провела 30 дней в коме после того, как попала в аварию на своем мотоцикле. Врачи призывали семью готовиться к худшему, пока не стали свидетелями настоящего чуда.
«Застрявшая» в коме 29-летняя женщина слышала и чувствовала все, что происходило вокруг Врачи ввели 20-летнюю студентку в кому после того, как она приняла менингит за похмелье
Как сообщают местные СМИ, женщина упала с мотоцикла и ударилась головой о землю, после чего сразу же впала в кому.
Доктора сообщили семье Марии, что она скорее всего умрет, и даже посоветовали пожертвовать органы женщины для последующей трансплантации нуждающимся в них людям.
Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, муж женщины, Мартин, был уверен, что рано или поздно любимая придет в себя, и отказывался верить в худшее.
Через две недели обследование выявило активность в мозге Марии, несмотря на то, что она все еще пребывала в коме. А через несколько дней, женщину пришла навестить ее младшая 2-летняя дочь. Она села рядом с Марией и воспроизвела звук, который обычно издает, когда голодна. Тогда, находящаяся в коме женщина, раскрыла свой больничный халат и начала кормить малышку грудью.
«Это был волшебный момент. Мы все рыдали. Видеть, как мать и дочь обнимают друг друга, и как материнский инстинкт взял верх над состоянием комы — это потрясающе»,
— вспоминает Мартин.
И хотя Мария все еще дезориентирована и не реагирует на слова, Мартин уверен, то, как его жена кормила дочку грудью, говорит о том, что она ее узнала. Ведь она касалась девочки точно также, как и до комы, а значит и выздоровление не за горами.
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