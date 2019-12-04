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Врач объяснила пристрастие россиян к вредным продуктам 

Век 9 часов назад
Врач объяснила пристрастие россиян к вредной еде
Фото: depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, диетолог Маргарита Королёва пояснила результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые говорят о том, что 48% граждан России считают своё питание неправильным
Источник: https://wek.ru/vrach-obyasnila-pristrastie-rossiyan-k-vrednym-produktam
По словам Королевой, рафинированные продукты из магазина привлекают россиян скоростью приготовления. Граждане их с удовольствием потребляют поскольку считают вкусными из-за «обилия жиров в сочетании с солью, специй или, наоборот, сладких компонентов».
Эти продукты, по словам диетолога, «балуют» опиоидную зону в структуре мозга, поддерживают ощущение сытости и дают шанс успокоиться и получить удовольствие.
Королёва считает, что причина популярности вредной пищи скрыта в неумении людей покупать и готовить продукты. Она считает необходимой просветительскую работу, рассказ о полезных продуктах.
Проблема сбалансированного питания россиян приобретает все большую актуальность в связи с ростом числа граждан, страдающих ожирением. Одной из главных причин является фаст-фуд, который набирает популярность. Без борьбы с ожирением, по оценкам ВОЗ, к 2030 году данный диагноз будет поставлен 20% жителей Земли.
Чтобы облегчить россиянам выбор «правильных» продуктов в стране был запущен пилотный проект маркировки продуктов цветами светофора стартовал в России в июне 2018 года, участие в нем было добровольным. Крупные ритейлеры и производители изъявили готовность поучаствовать в эксперименте. Положительно к эксперименту относятся и граждане. Как показал проведенный ВЦИОМ в марте соцопрос, поддерживают нововведение 82% россиян.
Проблема сбалансированного питания россиян приобретает все большую актуальность в связи с ростом числа граждан, у которых диагностировано ожирение. Одной из основных причин является фаст-фуд, пользующийся все большей популярностью в России. Без борьбы с активных мер по профилактике данной проблемы, по оценкам ВОЗ, к 2030 году данный диагноз будет поставлен 20% жителей Земли.
Все чаще диагноз «ожирение» ставят и в России. Согласно данным Минздрава, за последние 10 лет в РФ число людей с ожирение выросло более чем вдвое — с 12% до 27%.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день почти 2 млн граждан страны поставлен диагноз ожирение, каждый шестой из них ребенок.
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Теги:
Новости , Татьяна Голикова , Маргарита Королева , ВОЗ , ВЦИОМ
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