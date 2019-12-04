Врач объяснила пристрастие россиян к вредной еде

Врач объяснила пристрастие россиян к вредным продуктам

Источник: https://wek.ru/vrach-obyasnila-pristrastie-rossiyan-k-vrednym-produktam

По словам Королевой, рафинированные продукты из магазина привлекают россиян скоростью приготовления. Граждане их с удовольствием потребляют поскольку считают вкусными из-за «обилия жиров в сочетании с солью, специй или, наоборот, сладких компонентов».

Эти продукты, по словам диетолога, «балуют» опиоидную зону в структуре мозга, поддерживают ощущение сытости и дают шанс успокоиться и получить удовольствие.

Королёва считает, что причина популярности вредной пищи скрыта в неумении людей покупать и готовить продукты. Она считает необходимой просветительскую работу, рассказ о полезных продуктах.

Проблема сбалансированного питания россиян приобретает все большую актуальность в связи с ростом числа граждан, страдающих ожирением. Одной из главных причин является фаст-фуд, который набирает популярность. Без борьбы с ожирением, по оценкам ВОЗ , к 2030 году данный диагноз будет поставлен 20% жителей Земли.

Чтобы облегчить россиянам выбор «правильных» продуктов в стране был запущен пилотный проект маркировки продуктов цветами светофора стартовал в России в июне 2018 года, участие в нем было добровольным. Крупные ритейлеры и производители изъявили готовность поучаствовать в эксперименте. Положительно к эксперименту относятся и граждане. Как показал проведенный ВЦИОМ в марте соцопрос, поддерживают нововведение 82% россиян.

Проблема сбалансированного питания россиян приобретает все большую актуальность в связи с ростом числа граждан, у которых диагностировано ожирение. Одной из основных причин является фаст-фуд, пользующийся все большей популярностью в России. Без борьбы с активных мер по профилактике данной проблемы, по оценкам ВОЗ, к 2030 году данный диагноз будет поставлен 20% жителей Земли.

Все чаще диагноз «ожирение» ставят и в России. Согласно данным Минздрава, за последние 10 лет в РФ число людей с ожирение выросло более чем вдвое — с 12% до 27%.