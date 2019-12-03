Названы опасные последствия низкого гемоглобина в организме

Для того, чтобы в нашем организме нормально работала иммунная система ей необходимо железо.

При нехватке этого важного микроэлемента могут возникнуть проблемы с потенцией у мужчин и нарушиться менструальный цикл у женщин. Кроме того низкий уровень гемоглобина может предупреждать и о некоторых других серьезных заболеваниях.

Как проинформировала руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач Ирина Добрецова, анемия также способствует общему упадку сил, появлению стрессов и раздражительности, ухудшению состояния кожи и волос. Кроме того, низкий гемоглобин сигнализирует о различных болезнях — например, о язве желудка и онкологии, предупредила специалист.

Для определения дефицита железа, необходимо сдать развернутый анализ крови. Для женщин норма гемоглобина составляет 120-140 г/л крови, для мужчин — 130-160 г/л, уточнила Ирина Добрецова изданию aif.ru.

В том случае, если показатели оказались низкими, в первую очередь стоит исключить наличие каких-либо заболеваний. Если медицинский осмотр не подтвердил наличие проблем, тогда следует пересмотреть свой рацион — перестать есть фастфуд, продукты с красителями и консервантами.

Необходимо включить в свой рацион нежирное красное мясо — говядину и баранину, и печень, а также гранаты, капусту и тыквенные семечки. Лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача и строго следовать его рекомендациям, добавила специалист.