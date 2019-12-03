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Наука

Открыт неожиданный способ убить раковые клетки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Открыт неожиданный способ убить раковые клетки
Фото: Depositphotos
Ученые Технологического университета Сиднея выяснили, что невесомость (микрогравитация) способна уничтожать раковые клетки, выделенные из агрессивных и трудноизлечимых опухолей. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи испытали действие микрогравитации на злокачественные клетки, которые содержались в капсулах внутри раскручивающейся центрифуги. Оказалось, что в условиях невесомости 80-90 процентов клеток рака яичников, молочных желез, носа и легких, прекращали свой рост без использования лекарств. Это объясняется тем, что дефектные клетки должны механически взаимодействовать друг с другом, однако при микрогравитации это оказалось невозможно.
Ученые собираются провести семидневный эксперимент на борту МКС в специально разработанном космическом модуле, который будет доставлен на ракете SpaceX. После завершения эксперимента клетки будут заморожены и возвращены на Землю, почле чего ученые приступят к генетическому анализу. Если результаты подтвердят выводы исследователей, то станет возможно разработать новые методы лечения, имитирующие эффект микрогравитации.
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