Открыт неожиданный способ убить раковые клетки

Ученые Технологического университета Сиднея выяснили, что невесомость (микрогравитация) способна уничтожать раковые клетки, выделенные из агрессивных и трудноизлечимых опухолей. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи испытали действие микрогравитации на злокачественные клетки, которые содержались в капсулах внутри раскручивающейся центрифуги. Оказалось, что в условиях невесомости 80-90 процентов клеток рака яичников, молочных желез, носа и легких, прекращали свой рост без использования лекарств. Это объясняется тем, что дефектные клетки должны механически взаимодействовать друг с другом, однако при микрогравитации это оказалось невозможно.

Ученые собираются провести семидневный эксперимент на борту МКС в специально разработанном космическом модуле, который будет доставлен на ракете SpaceX. После завершения эксперимента клетки будут заморожены и возвращены на Землю, почле чего ученые приступят к генетическому анализу. Если результаты подтвердят выводы исследователей, то станет возможно разработать новые методы лечения, имитирующие эффект микрогравитации.