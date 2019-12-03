Язва на губе женщины оказалась признаком рака

Англичанка вынуждена была пройти длительное тяжелое лечение после того, как у нее на губе появилась язва размером с горошину. Об этом пишет Daily Mail.

Али Кэмпбелл обнаружила странное образование на губе в 2017 году. Многочисленные мази и гели не помогли ей избавиться от язвы и она отправилась к терапевту.

Специалист направил женщину к онкологу, который предположил, что у пациентки рак полости рта.

В результате англичанке сделали 12-часовую операцию, в ходе которой ей не только удалили злокачественное новообразование, но и восстановили челюсть с помощью титановых пластин и пересадки части плечевой кости.

Врачи утверждают, что удаленная опухоль имела крайне агрессивный характер и могла за несколько недель, если бы не оперативное вмешательство, разрастись до четвертой стадии.

«После операции я проснулась с 48 скобами на левом боку, без части зубов и со швами на шее. Я была похожа на Франкенштейна»,

— поделилась Али Кэмпбелл.

Сейчас женщина готовится к следующей операции. При этом ее мучают сильные боли, из-за чего она вынуждена принимать морфий.