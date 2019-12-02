Ученые ожидают роста заболеваемости раком на 30%

Андрей Каприн. Увеличение продолжительности жизни приведёт к росту случаев онкологических заболеваний, а это означает необходимость реформирования системы онкологической помощи в России, заявил главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ , генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН

"Хочу тут вам статистически показать, что сейчас в мире болеет и открывается более 18 млн случаев, а умирает практически половина, это мировые данные, взятые мной из ВОЗ. В то же время я хочу сказать, что ВОЗ ждёт прирост заболеваемости в связи с ростом продолжительности жизни практически на 30%. И мы вынуждены будем укреплять онкологическую службу РФ",

— приводит слова Андрея Каприна сайт "Будущее России. Национальные проекты".

По мнению специалиста, уже сейчас в России нужно начинать совершенствование системы оказания медицинской помощи больным раком. Для этого академик предлагает создать новый алгоритм управления в области онкологической службы.