Ученые ожидают роста заболеваемости раком на 30% 

Увеличение продолжительности жизни приведёт к росту случаев онкологических заболеваний, а это означает необходимость реформирования системы онкологической помощи в России, заявил главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
"Хочу тут вам статистически показать, что сейчас в мире болеет и открывается более 18 млн случаев, а умирает практически половина, это мировые данные, взятые мной из ВОЗ. В то же время я хочу сказать, что ВОЗ ждёт прирост заболеваемости в связи с ростом продолжительности жизни практически на 30%. И мы вынуждены будем укреплять онкологическую службу РФ",
— приводит слова Андрея Каприна сайт "Будущее России. Национальные проекты".
По мнению специалиста, уже сейчас в России нужно начинать совершенствование системы оказания медицинской помощи больным раком. Для этого академик предлагает создать новый алгоритм управления в области онкологической службы.
Напомним, ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан обратил внимание на необходимость изменения правил закупки лекарств для онкобольных. По мнению медика существующая схема в ближайшее время может привести к росту смертности от рака на 20-30%.