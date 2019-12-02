Стало известно о влиянии чистки зубов на сердце

Исследователи из Кореи связали плохую гигиену рта с развитием мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, передает European Journal of Preventive Cardiology.

Специалисты располагали данными о более 160 тысячах пациентов в возрасте от 40 до 79 лет. Добровольцы проходили обследование здоровья в 2003-2004 годах.

Фиксировалось, в том числе, как часто люди чистят зубы, сколько тратят на это времени и есть ли у них заболевания полости рта. В течение следующих десяти лет наблюдений медиков у 3% людей развилась мерцательная аритмия, и почти у 5% — сердечная недостаточность.

Специалисты отметили, что добровольцы, которые чистили зубы три раза в день и чаще, реже остальных страдали от сердечных недугов.

Ученые объяснили это небольшим количеством бактерий в субгингивальной биопленке — поддесневом зубном налете. Таких бактерий было гораздо больше у людей, часто забывавших чистить зубы или делавших это один раз в сутки.

Ситуацию сильно осложняло наличие у пациентов гингивита, периодонтита, эндодонтических поражений. Между тем, микроорганизмы в субгингивальной биопленке провоцируют внутренние воспаления. А это повышает риск развития болезней сердца.