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Яблоки с пятнами признали опасными для жизни 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Яблоки с пятнами признали опасными для жизни
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые заявили о том, что яблоки с пятнами или повреждениями очень опасны. Зачастую появление пятен связано с поражением яблока одним из видов пенициллиновых грибков.
При порче яблока образуется патулин — токсичное вредное вещество. Оно повреждает гены, вызывая в них мутации. Также известно, что это может привести к развитию рака.
Кроме того, известно, что патулин токсичен для развивающегося в утробе матери плода, и поэтому, его потребление лучше сводить к минимуму во время беременности, пишет АиФ.
Ранее врачи рассказали о том, можно ли есть подгнившие фрукты. По словам специалистов, фрукт не стоит употреблять, если есть повреждение хотя бы трети его поверхности.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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Теги:
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