Яблоки с пятнами признали опасными для жизни

Ученые заявили о том, что яблоки с пятнами или повреждениями очень опасны. Зачастую появление пятен связано с поражением яблока одним из видов пенициллиновых грибков.

При порче яблока образуется патулин — токсичное вредное вещество. Оно повреждает гены, вызывая в них мутации. Также известно, что это может привести к развитию рака.

Кроме того, известно, что патулин токсичен для развивающегося в утробе матери плода, и поэтому, его потребление лучше сводить к минимуму во время беременности, пишет АиФ.

Ранее врачи рассказали о том, можно ли есть подгнившие фрукты. По словам специалистов, фрукт не стоит употреблять, если есть повреждение хотя бы трети его поверхности.

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин