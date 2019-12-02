Мясников заявил об опасности седативных препаратов

Доктор Мясников предупредил об опасности седативных препаратов для пожилых людей

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности некоторых лекарств для пожилых людей. В частности, специалист предупредил, что седативные препараты могут вызвать головокружение и как следствие, повысить риск падений и переломов.

Так, Доктор Мясников рассказал, что динамика влияния лекарств с возрастом меняется и какие-то препараты начинают выводиться быстрее либо наоборот, всасываться. Однако в пожилом возрасте лекарства напротив, начинают работать более медленно.

Врач подчеркнул, что пожилые люди склонны к приему всевозможных биодобавок, что еще больше образует каскад воздействий и побочных эффектов.

В первую очередь Мясников предупреждает, что седативные препараты (бензодиазепины) и снотворное могут вызвать у пожилых людей плохую реакцию организма. Седативные могут спровоцировать головокружение, а снотворные (барбитураты, фенобарбитал) могут вызвать заторможенность, дезориентацию, а также зависимость.

Тревожная ситуация по словам Мясникова наблюдается и у препаратов для снижения давления, так как из-за сужения сосудов употребление больших объемов лекарств может способствовать слишком резкому снижению, потерю сознания, инсульт, а в особо тяжелых случаях — смерть.

В том числе, в список "опасных" для пожилых людей препаратов Александра Мясникова попали нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут спровоцировать появление язв, кровотечений в желудочно-кишечном тракте, а также вызвать сердечную и почечную недостаточность. При этом Мясников подчеркнул, что препарат может содержаться и в других лекарствах и добавках, в связи с чем их объем лучше контролировать и соблюдать правильную дозировку. Мясником посоветовал близким и родственникам относиться к пожилым людям как к детям: проверять что и сколько они принимают, пишет "Экономика сегодня".