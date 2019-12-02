Врач назвал бесполезные препараты от гриппа и ОРВИ

Врач назвал дорогие и бесполезные препараты от гриппа и ОРВИ

Российский врач разоблачил эффективность самых дорогих и бесполезных лекарственных препаратов от гриппа и ОРВИ. Большинство противовирусных и иммуномодулирующих препаратов — «пустышки». Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Специалист по доказательной медицине, врач-терапевт Сергей Поляков рассказал, что многие препараты могут быть не только бесполезны, но и нанести вред организму. Также он сообщил, что никто толком не знает, как действуют иммуномодуляторы, их эффективность никак не подтверждена, но они дают сильную нагрузку на внутренние органы: печень, кишечник, желудок.

При этом стоимость таких препаратов достаточно высокая.

Врач рассказал, что единственное вещество, действие которого доказано, это осельтамивир. Но проблема заключается в том, что это вещество действует только на грипп типов А и Б, при другой разновидности гриппа или при ОРВИ он может не помочь. Кроме того, специалист предостерёг от излишнего применения витамина С и пробиотиков. Переборщив с дозой витамина, можно получить мочекаменную болезнь, а его эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями не доказана. Пробиотики очень дорогие и тоже не факт, что помогут — у всех людей разная микрофлора кишечника. Поэтому Сергей Поляков советует заменить пробиотики кисломолочными продуктами.

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