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Врач назвал дорогие и бесполезные препараты от гриппа и ОРВИ 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Врач назвал бесполезные препараты от гриппа и ОРВИ
Фото: News.ru
Российский врач разоблачил эффективность самых дорогих и бесполезных лекарственных препаратов от гриппа и ОРВИ. Большинство противовирусных и иммуномодулирующих препаратов — «пустышки». Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
Специалист по доказательной медицине, врач-терапевт Сергей Поляков рассказал, что многие препараты могут быть не только бесполезны, но и нанести вред организму. Также он сообщил, что никто толком не знает, как действуют иммуномодуляторы, их эффективность никак не подтверждена, но они дают сильную нагрузку на внутренние органы: печень, кишечник, желудок.
При этом стоимость таких препаратов достаточно высокая.
Врач рассказал, что единственное вещество, действие которого доказано, это осельтамивир. Но проблема заключается в том, что это вещество действует только на грипп типов А и Б, при другой разновидности гриппа или при ОРВИ он может не помочь. Кроме того, специалист предостерёг от излишнего применения витамина С и пробиотиков. Переборщив с дозой витамина, можно получить мочекаменную болезнь, а его эффективность в борьбе с вирусными заболеваниями не доказана. Пробиотики очень дорогие и тоже не факт, что помогут — у всех людей разная микрофлора кишечника. Поэтому Сергей Поляков советует заменить пробиотики кисломолочными продуктами.
Лучшими по эффективности средствами от кашля врач назвал ацетилцистеин, карбоцистеин, бромгексин, в редких случаях назначают кодеин.
Ранее News.ru писал о том, что врач московской поликлиники рассказал, что не стоит лечить простуду самостоятельно. Люди часто злоупотребляют спреями для горла и носа, не зная, что это не полезно.
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Теги:
Новости , Грипп , Сергей Поляков
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