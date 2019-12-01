Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Селен в продуктах питания: яд или лекарство
Селен в продуктах питания: яд или лекарство
Болезни и лекарства
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь
ЗОЖ
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Болезни и лекарства
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Болезни и лекарства

Какой «утренний» напиток помогает предотвратить рак 

Medical Note + ещё 6 3 часа назад
Какой утренний напиток помогает предотвратить рак
Фото: HotLine.travel
Европейские исследователи совместно с коллегами из Бразилии и США выяснили, с какого напитка лучше всего начинать утро.
В рамках исследования, которое длилось более четырех лет, ученые выяснили, что напитки с кофеином помогают остановить старение мозга.
Как показали эксперименты на грызунах, кофеин блокирует рецептор А2А, который провоцирует старение мозга, вызывая, например, проблемы с памятью и увеличение гормонов стресса.
«Кофеин не только может помочь остановить старение мозга. Недавние исследования продемонстрировали, что ежедневное употребление кофе очень полезно для печени и желчного пузыря. Напиток защищает от рака и цирроза печени», — отметили ученые.
Кроме того, согласно данным масштабного 16-летнего исследования европейских ученых, употребление трех чашек кофе в день снижает риск смерти, особенно от болезней кровообращения и пищеварения.
Также кофе (без сливок и сахара) позволяет лучше контролировать уровень глюкозы в крови.
Видео дня. Как по коже узнать о проблемах с печенью
Medical Note: последние новости
Создано устройство для диагностики подагры Создано устройство для диагностики подагры Открылся первый в мире банк спермы ВИЧ-инфицированных Открылся первый в мире банк спермы ВИЧ-инфицированных Больным диабетом москвичам начнут выдавать деньги на лекарства Больным диабетом москвичам начнут выдавать деньги на лекарства
Комментарии 
Теги:
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Селен в продуктах питания: яд или лекарство
Селен в продуктах питания: яд или лекарство
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь
Как скорость ходьбы влияет на нашу жизнь 2
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем
Что будет, если смешать таблетки с алкоголем 2
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Названы четыре «врага» здоровых сосудов
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных 10
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
00:32
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Новости
Названы продукты, помогающие при гипертонии
26:06
Названы продукты, помогающие при гипертонии
Болезни и лекарства
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Как защитить сосуды от старения
07:49
Как защитить сосуды от старения
ЗОЖ Болезни и лекарства
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
00:42
Антипрививочниками заинтересовались вампиры
Новости ЗОЖ
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
05:03
Туберкулезников повезут в больницы под конвоем
Болезни и лекарства
Как связаны прыщи и печень
26:08
Как связаны прыщи и печень
Болезни и лекарства
В России перестанут сертифицировать лекарства
01:27
В России перестанут сертифицировать лекарства
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение