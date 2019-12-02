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Британские врачи определили простой метод выявления рака легких 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Врачи нашли простой метод выявления рака легких
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщает The Sun.
Для выявления болезни нужно приложить друг к другу два указательных пальца рук так, чтобы между кутикулами образовался зазор в виде ромба. Если его нет, врачи рекомендуют посетить онколога.
По данным исследований, в 35 процентах случаев этот метод указывает на наличие опухоли. У больных раком легких основание ногтя часто становится мягким, а кожа у ногтевого ложа — блестящей. Это происходит из-за скопления жидкости на кончиках пальцев.
Тем, кто прошел тест, расслабляться не стоит. Влажный кашель, одышка, боль в области груди, потеря аппетита и хроническая усталость указывают на признаки рака легких. Обычно данное заболевание проявляется на поздних стадиях, а 30 процентов больных живут с этим диагнозом меньше года.
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