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В России в 2018 году у почти 86 тысяч человек диагностировали ВИЧ 

РИА Новости + ещё 5 6 минут назад
Стало известно количество ВИЧ-инфицированных
Фото: РИА Новости
Свыше 141 тысячи человек в 2018 году были диагностированы ВИЧ в европейском регионе, из них почти 86 тысяч заболевших в России, рассказал РИА Новости европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара.
"Как и во всех странах европейского региона, в России есть люди, которые не знают, что они живут с ВИЧ. И хотя заражение ВИЧ можно предотвратить, распространение болезни в европейском регионе продолжается. В 2018 году в европейском регионе было диагностировано 141.552 новых случаев ВИЧ-инфекции", — сказал Дара накануне Всемирного дня борьбы со СПИД, который отмечается 1 декабря.
Согласно данным ВОЗ, из более чем 141 тысячи зараженных в европейском регионе 61% (85.995 человек) приходится на Россию. Заражения на Украине составляют 11%.
В целом в европейском регионе количество новых заболевших с каждым годом растет, увеличившись за последние десять лет на 22%. Однако в России рост за последние три года приостановился.
В 2018 году из 141 тысячи впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции в европейском регионе треть пришлось на женщин. При этом многим женщинам, в особенности от 40 до 49 лет, опасный диагноз ставится на поздней стадии болезни, когда их иммунная система уже начинает отказывать.
По данным ВОЗ, к началу 2019 года в мире насчитывалось 36,7 миллиона человек с вирусом иммунодефицита человека. Из них 79% знают о своем диагнозе, 62% получают лечение и 53% благодаря лечению смогли улучшить свое состояние.
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Теги:
Новости , ВОЗ , РИА Новости
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