Три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам

Три препарата приравняли к наркотикам

Список запрещенных под угрозой уголовного преследования сильнодействующих препаратов расширяется в России. Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ "… Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2019 года", — говорится в документе.

В частности, список пополнится тремя сильнодействующими препаратами — это прегабалин, тапентадол и тропикамид.

Уголовная статья 234 ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта") предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами.