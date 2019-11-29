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Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Врачи оценили народные средства лечения ОРВИ
Фото: Lenta.ru
Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.
Старый метод дышать над паром от картошки — бесполезен, считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. По его словам, ингаляции полезны, если их назначил доктор, а пар насыщен полезными веществами. В картофельном паре нет ничего полезного. При этом человек рискует получить ожог слизистой и лица.
Иммунолог Ирина Ярцева отметила, что поедание чеснока не поможет от простуды. Также не стоит использовать уксус или водку, чтобы обтереть человека с температурой. Особенно это касается детей. Обтирание лучше делать обычной водой.
Ярцева развеяла миф о том, что парить ноги полезно при простуде. «Клинического эффекта от погружения ног в кипяток не будет. Распаренные влажные ноги можно переохладить», — сказала она, указав, что лучше просто надеть шерстяные носки. Водовозов добавил, что горчичники в носках могут привести к химическому ожогу кожи вплоть до образования волдырей.
Терапевт сообщил, что переносить болезнь на ногах рискованно из-за возможных осложнений вплоть до летального исхода. При простуде и гриппе важно соблюдать постельных режим, а не пытаться сбить температуру и идти на работу заражать коллег.
Алексей Водовозов подчеркнул, что не надо принимать сильнодействующие лекарства «на всякий случай». Это в итоге привезет к снижению резистентности и формированию устойчивых штаммов. Кроме того, большое количество медикаментов вредит печени.
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Теги:
Новости , Ирина Ярцева , Алексей Водовозов
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