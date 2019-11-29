Врачи оценили народные средства лечения ОРВИ

Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа

Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.

Старый метод дышать над паром от картошки — бесполезен, считает врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов . По его словам, ингаляции полезны, если их назначил доктор, а пар насыщен полезными веществами. В картофельном паре нет ничего полезного. При этом человек рискует получить ожог слизистой и лица.

Иммунолог Ирина Ярцева отметила, что поедание чеснока не поможет от простуды. Также не стоит использовать уксус или водку, чтобы обтереть человека с температурой. Особенно это касается детей. Обтирание лучше делать обычной водой.

Ярцева развеяла миф о том, что парить ноги полезно при простуде. «Клинического эффекта от погружения ног в кипяток не будет. Распаренные влажные ноги можно переохладить», — сказала она, указав, что лучше просто надеть шерстяные носки. Водовозов добавил, что горчичники в носках могут привести к химическому ожогу кожи вплоть до образования волдырей.

Терапевт сообщил, что переносить болезнь на ногах рискованно из-за возможных осложнений вплоть до летального исхода. При простуде и гриппе важно соблюдать постельных режим, а не пытаться сбить температуру и идти на работу заражать коллег.

Алексей Водовозов подчеркнул, что не надо принимать сильнодействующие лекарства «на всякий случай». Это в итоге привезет к снижению резистентности и формированию устойчивых штаммов. Кроме того, большое количество медикаментов вредит печени.