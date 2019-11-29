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Врачи вырезали огромную опухоль с лица отверженной соплеменниками женщины 

Lenta.ru 5 часов назад
Врачи спасли «одержимую» женщину
Фото: Lenta.ru
Врачи вырезали жительнице деревни Дигре из Буркина-Фасо огромную опухоль на лице, из-за которой земляки считали ее одержимой. Об этом сообщает Daily Mail.
23-летняя Паскалин Патьенда (Pascaline Patienda) с 15 лет страдает от амелобластомы. Это медленно растущая доброкачественная опухоль, которая поражает челюсть и чаще всего образуется вокруг зуба мудрости.
Из-за огромной опухоли на лице местные жители считали Патьенду одержимой злыми духами. Девушка стала изгоем в обществе, один раз ее даже избили камнями.
Патьенду заметили на улице сотрудницы благотворительной организации «Любовь в действии». Жительница бедной деревни умеет изъясняться только на местном диалекте и не понимает французского языка, на котором разговаривали представительницы организации. Тем не менее, ей удалось рассказать им о том, что она страдает от этого заболевания много лет и никогда не была у врача.
Сотрудницы «Любви в действии» предложили ей помощь и договорились об операции с врачами из клиники в испанском городе Валенсия. Врач Игнасио Солис (Ignacio Solis) и его коллеги согласились бесплатно провести операцию, которая обычно стоит 40 тысяч евро (2,8 миллиона рублей).
Патьенда прилетела в Испанию, и ей восстановили лицо при помощи куска малой берцовой кости из голени. Костный материал встроили в руку пациентки и присоединили к артериям и венам, чтобы обеспечить приток крови. Затем его зафиксировали куском кожи и добавили зубные имплантаты. Сложную хирургическую операцию профинансировали фонд Vithas, больница и организация «Любовь в действии».
Пациентка вернется в Буркина-Фасо 5 декабря, и местные врачи проследят за ее восстановлением.
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