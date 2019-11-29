Ученые выяснили причину хронической усталости

Ученые выяснили, что воспалительные процессы в организме могут быть причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто жалуются на постоянную умственную усталость, медлительность в принятии решений, невозможность сконцентрироваться, или, как часто говорят, — туман в голове. И это состояние порой не менее изнурительно, чем сама болезнь.

Британские и голландские ученые из Бирмингемского и Амстердамского университетов изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.

"Ученые давно подозревали, что существует связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, живущие с хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие, — приводятся в пресс-релизе Бирмингемского университета слова руководителя исследования доктора Али Мазахери (Ali Mazaheri). — Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления".

Исследование было сосредоточено на области мозга, которая отвечает за визуальное внимание. Добровольцам — группе из 20 молодых здоровых мужчин — вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов. Через несколько часов после инъекции ученые проверяли их когнитивные реакции на простые изображения на экране компьютера и тестировали способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Эксперимент продолжался несколько дней, и в какие-то из дней добровольцам вместо вакцины вводили в качестве плацебо физиологический раствор. Уровень воспаления оценивался по содержанию интерлейкина 6 в крови.

Тесты оценивали три процесса внимания, каждый из которых затрагивал различные части мозга: процессы оповещения или оценки бдительности, ориентирования — способность определять приоритеты сенсорной информации, и исполнительного контроля — способность обрабатывать противоречивую информацию.

Результаты показали, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.

"Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность", — говорит еще один автор статьи Джейн Рэймонд (Jane E. Raymond), профессор Школы психологии при Бирмингемском университете.

"Лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет нам найти способы лечения некоторых из этих состояний. Например, уже понятно, что пациенты с такими хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, могут получить пользу от приема противовоспалительных препаратов, чтобы сохранить или улучшить свои когнитивные способности", — отмечает Леони Балтер (Leonie JT. Balter), первый автор статьи.