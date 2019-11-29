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Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к сигаретам 

Рамблер 2 часа назад
Ученые обнаружили клетки в мозге человека, которые отвечают за отвращение к никотину. Такое открытие сделали медики из Торонтского университета, которые провели соответствующие исследования на мышах.
Оказалось, что при первом курении, организм испытывает и удовольствие, и отвращение. Отвечают за эти ощущения различные популяции клеток-нейронов.
Клетки зарождаются в той области мозга, которая отвечает за формирование зависимостей.
Важно, что это открытие, как считают специалисты, откроет путь к разработке препаратов, вырабатывающих отрицательный рефлекс организма на никотин.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что курильщикам могут угрожать психрасстройства.
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Новости , Видео
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