От частных клиник потребовали отказаться от абортов

Чиновник потребовал, чтобы частные клиники отказались от абортов

Глава самарского Минздрава Михаил Ратманов предложил руководителям частных клиник в регион отказаться от абортов. Большинство согласились.

По словам чиновника, к 2020 году большинство частных клиник в Самаре должны отказаться от абортов. После этого аборты можно будет сделать только в государственных клиниках, где обязательной является «неделя тишины» и консультация с психологом.

Заявление Ратманова вызвало бурное обсуждение в сети и осуждение. Он поспешил уточнить, что речь идет о немедленных абортов без "2-7 дней на подумать". Кроме того, это не коснется абортов по медицинским показаниям.

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