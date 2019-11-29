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Чиновник потребовал, чтобы частные клиники отказались от абортов 

Детстрана.ру 7 часов назад
От частных клиник потребовали отказаться от абортов
Фото: Детстрана.ру
Глава самарского Минздрава Михаил Ратманов предложил руководителям частных клиник в регион отказаться от абортов. Большинство согласились.
По словам чиновника, к 2020 году большинство частных клиник в Самаре должны отказаться от абортов. После этого аборты можно будет сделать только в государственных клиниках, где обязательной является «неделя тишины» и консультация с психологом.
Заявление Ратманова вызвало бурное обсуждение в сети и осуждение. Он поспешил уточнить, что речь идет о немедленных абортов без "2-7 дней на подумать". Кроме того, это не коснется абортов по медицинским показаниям.
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Теги:
Новости , Минздрав РФ
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