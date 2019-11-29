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Женщина приняла рак за воспаление легких 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщина приняла рак за воспаление легких
Фото: Vicki Marsall
Жительница английской деревни Тиктон приняла рак за воспаление легких. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
В 2017 году 33-летней Вики Маршалл (Vicki Marshall) поставили диагноз — рак молочной железы. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и вылечилась. Два года спустя женщину начал мучить сильный кашель, ей было трудно дышать. Она решила пройти обследование в одной из местных больниц.
Женщина призналась, что была уверена в том, что это воспаление легких. Однако рентген и компьютерная томография показали, что у нее неизлечимая стадия рака с метастазами в печени, позвоночнике и легких. Врачи сообщили, что ей осталось жить несколько месяцев.
Узнав о диагнозе Маршалл, друг семьи создал в интернете страницу для благотворительного сбора средств в поддержку женщины. Маршалл с мужем решили потратить собранные деньги на семейную поездку в Диснейленд, которая могла оказаться их последним путешествием.
Британка рассказала, что в Диснейленде они с мужем разрешили двум сыновьям покупать все, что они захотят, и кататься на любых аттракционах. Она призналась, что поездка была незабываемой и позволила на несколько дней забыть о болезни.
По возвращении Маршалл вновь положили в больницу, где она проходит девятинедельный курс интенсивной химиотерапии.
«Пожалуйста, никогда не сдавайтесь, если вас настигла болезнь. И не забывайте проходить регулярные медицинские осмотры!» — призвала Маршалл.
Ранее сообщалось о жительнице Англии, которая обнаружила у себя признаки рака молочной железы в музее иллюзий. На экране одного из экспонатов она заметила подозрительное красное пятно в зоне левой груди. Медицинское обследование подтвердило опасения женщины и выявило раннюю стадию рака.
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