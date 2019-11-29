Перечислены ранние симптомы рака яичников

Врачи рассказали о том, по каким первым признакам и симптомам можно распознать рак яичников у женщин. Отметим, что эта болезнь находится на пятом месте среди самых смертоносных видов онкологических заболеваний.

Симптомами рака яичников являются диарея, частые запоры, учащенное мочеиспускание и вздутие живота. Кроме того, необходимо обращать внимание на боли в области таза, в спине и на отеки в названных местах. Также на развитие рака яичников могут указывать расстройство желудка, рвота и тошнота, и кровотечение, которое невозможно объяснить.

Медики также добавили, что риск рака яичников возрастает с увеличением возраста женщины. Также на его появление может влиять наследственность, ранняя менструация, отсутствие родов и поздняя менопауза, пишет «Актуальные новости».

Ранее медики рассказали о мужском виде рака — раке простаты. Как стало известно, ученые разработали тест, выявляющий рак простаты в домашних условиях. Для этого нужно сдать простой анализ мочи.