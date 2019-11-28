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Врач назвал главную причину внезапной смерти 

Вечерняя Москва 1 час назад
Врач назвал главную причину внезапной смерти
Фото: Вечерняя Москва
Врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев назвал главную причину внезапной сердечной смерти.
По его словам, летальный исход происходит из-за аритмии, которая может развиться в течение двух-трех секунд. Чаще всего она возникает из-за стресса.
Конев сообщил, что около 20 процентов всех сердечных смертей происходит из-за безболевой ишемии.
— Никаких жалоб у больного нет. Первым проявлением такого состояния как раз и становится инфаркт, — цитирует специалиста News.ru.
Врач считает, что соблюдение режима труда и отдыха снизит вероятность внезапной смерти. Для сохранения здоровья необходимо делать липидограмму. Данное комплексное исследование определяет уровень жиров в крови. Оно позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Теги:
Новости , Юрий Конев
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