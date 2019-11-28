Врач назвал главную причину внезапной смерти

Врач-кардиолог и профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев назвал главную причину внезапной сердечной смерти.

По его словам, летальный исход происходит из-за аритмии, которая может развиться в течение двух-трех секунд. Чаще всего она возникает из-за стресса.

Конев сообщил, что около 20 процентов всех сердечных смертей происходит из-за безболевой ишемии.

— Никаких жалоб у больного нет. Первым проявлением такого состояния как раз и становится инфаркт, — цитирует специалиста News.ru.

Врач считает, что соблюдение режима труда и отдыха снизит вероятность внезапной смерти. Для сохранения здоровья необходимо делать липидограмму. Данное комплексное исследование определяет уровень жиров в крови. Оно позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.